Инициативные клиенты проблемных банков создали Фонд помощи клиентам Татфондбанка и Интехбанка. Как можно помочь пострадавшим вкладчикам проблемных банков, чтобы снять социальную напряженность, рассказал в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» учредитель Фонда помощи клиентам Татфондбанка и Интехбанка Булат Бакеев.



- Фонд создан в форме благотворительной организации по инициативе четырех физических лиц, которые также являются пострадавшими клиентами банков. Основная цель фонда - создание механизма помощи клиентам указанных банков со стороны заинтересованных организаций и физических лиц, - говорит Булат Бакеев. - Банковский кризис создал излишнюю социальную напряженность в обществе, ухудшил условия ведения бизнеса, спровоцировал нервозность в предпринимательской среде. Есть организации, которые готовы оказать финансовую помощь в решении этих проблем. Необходим прозрачный, безупречный с юридической точки зрения механизм для оказания такой помощи.

Главная задача - помочь наиболее незащищенному слою клиентов. Это предприятия малого и среднего бизнеса, средства которых не попали под страхование, в связи с чем многие оказались без оборотного капитала. Фонд не обойдет вниманием и остро нуждающихся, малоимущих лиц, оказавшихся в различных сложных жизненных ситуациях, религиозные и некоммерческие организации.

Как отметил Булат Бакеев, впоследствии возможно будет расширять круг лиц, которым фонд окажет помощь. Сейчас будут налаживаться контакты с различными предприятиями, банковскими организациями, частными лицами, чтобы совместными силами минимизировать потери бизнеса, вызванные банковскими проблемами. Вместе с тем помощь не ограничится только мерами финансовой поддержки - будут выстроены экономические механизмы, которые в дальнейшем позволят улучшать бизнес-среду.

Также фонд поможет клиентам вышеуказанных банков найти выход из сложившейся ситуации. Благодаря тому что он учрежден физическими лицами, имеет не такие серьезные законодательные ограничения и нормативы, что является плюсом и позволяет быстрее реагировать на ситуацию. Фонд собирается активно участвовать в процессе формирования пула реестра кредиторов, чтобы они смогли влиять на принятие решений по формированию конкурсной массы банков для расчета с кредиторами и по возможности войти в состав комитета кредиторов.

- Мы постараемся помочь максимально широкому кругу людей, но прежде необходимо наполнить этот фонд, чтобы было чем помогать. Тут много сложных юридических вопросов, связанных с учетом процесса банкротства банков. Кредиторы могут получать какие-то возмещения по линии банкротства - денежные потоки не должны пересекаться. Решения по критериям будут утверждаться попечительским советом. Обо всех критериях мы будем информировать, - подчеркнул Булат Бакеев.

В наполнении фонда участвуют организации, которые заинтересованы в том, чтобы в республике снизилась социальная напряженность и сформировался нормальный бизнес-климат. Сейчас фонд ведет предварительную организационную работу и выстраивает диалог с заинтересованными организациями - говорить о суммах пополнения пока рано. Благотворительный фонд предполагает безвозмездные взносы, поэтому материальной выгоды тем, кто вкладывает эти средства, нет.