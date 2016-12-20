Производители сегодня предлагают тысячи вариантов ручного инструмента, цена которого зависит от материала и области применения. В преддверии дачного сезона разберемся, какие инструменты востребованы дома и на загородном участке, а также рассмотрим основные их характеристики.

Прямые и крестовые

Отвертки пригодятся в каждом доме. Наиболее популярные из них – с прямыми и крестовыми наконечниками. В идеале использовать намагниченный шлиц, чтобы обеспечить надежное сцепление со строительным крепежом (к ним относятся, к примеру, гвозди, саморезы и гайки) и не растерять детали при работе в труднодоступных местах. При выборе отвертки важно обратить внимание на материал рукоятки: пластик может натереть мозоль при активной работе, поэтому лучше присмотреться к прорезиненной и рифленой поверхности. Многие современные отвертки имеют набор сменных наконечников (бит), при этом какие-то комплекты для удобства вмонтированы прямо в ручку. Неплохим дополнением к отвертке станет трещотка, благодаря которой пользователь может обеспечить свободное вращение, не отрывая руки от рукоятки.

Ударные

Молоток, кажется, имеет максимально простую конструкцию, однако существует больше дюжины видов этого инструмента в зависимости от формы и веса. Так, к примеру, есть столярные молотки, киянки, кирочки, кувалды. Наиболее практичный в хозяйстве – молоток с гвоздодером, который не только забьет гвоздь в стену, но и демонтирует его при необходимости. Подходящий молоток подбирается по весу: чем больше гвозди, тем весомей должен быть боек. Важно выбрать удобную прорезиненную рукоятку – она создает антискользящий эффект и не натирает ладонь при длительной работе. При покупке подержите инструмент в руке – он должен подходить вам по весу и форме рукоятки.

Топоры делятся столярные, плотничные, колуны и туристические. Многие производители сегодня выпускают универсальные инструменты, которые могут быть использованы как для колки дров на даче, так и при походе в лес. Это, например, топор из каталога инструментов VIRA с рукояткой из фибергласса, обеспечивающей надежное сцепление с рукой. При выборе топора обратите внимание, чтобы на лезвии была резиновая или пластмассовая защитная накладка, которая сделает инструмент безопасным при переноске и хранении, не даст лезвию затупиться или заржаветь.

Ключ на десять

Гаечные ключи имеют множество различных форм. Наиболее популярная модель – рожковый ключ с открытым зевом, размер которого варьируется от 8 до 17 мм. Фраза «ключ на 10» означает, что расстояние между губками такого ключа равняется 10 мм. Этот инструмент пригодится при ремонте велосипеда, автомобиля и других механизмов.

Для сантехнических работ часто используют разводные гаечные ключи, размер зева в которых можно отрегулировать специальным механизмом. Для работы со старыми и туго закрученными гайками пригодится накидной ключ – он имеет закольцованную форму зева, обеспечивающую лучшее сцепление с крепежом.

Демонтаж

Демонтировать гвоздь из стены, зафиксировать, согнуть или перекусить проволоку, разболтать гайку можно с помощью шарнирно-губцевых инструментов, к которым относятся плоскогубцы (имеют плоскую рабочую поверхность), пассатижи (имеют выемку для захвата деталей) и кусачки по металлу. Профессионалы не советуют использовать ШГИ со стальной ручкой – она неудобна при работе в холодное время года, а также не токоизолирована. Прорезиненная ручка с ребристой поверхностью повысит комфорт при использовании инструмента и позволит работать с кабелями и проводами. Срок службы такого инструмента зависит от покрытия: воронение замедляет процессы окисления, но не спасает при частом намокании, хромирование обеспечивает более надежную защиту, цинковое покрытие встречается редко, хорошо защищает инструмент, но во внешнем виде проигрывает хрому.

Инструменты из высокоуглеродистой и хром-ванадиевой стали можно выбрать в каталоге VIRA. При низкой стоимости они соответствуют международным стандартам и гарантируют высокий срок службы.

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