Волейболисты казанского «Зенит» вполне прогнозируемо выиграли у бельгийского «Кнака» на выезде (3:0), так что ответная встреча была по сути формальностью.

Что сам матч и доказал. Пусть не без вариантов для соперника, но «Зенит» выиграл первую партию – 25:19. Во второй партии «Зенит» попытался сломать схему «детского волейбола» бельгийцев – 8:4. Поступательное движение волжан продолжилось – 13:7 и 19:11. Так что и вторая партия была выиграна хозяевами, причем более убедительно – 25:16.

Теперь «Кнак» утратил все шансы на общую победу. А «Зенит» семимильными шагами шел к выигрышу вчистую. Бельгийцы отчаянно, но бессмысленно сопротивлялись – 25:20 и 3-0 по партиям.