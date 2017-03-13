Злоумышленники нападали на ювелирные магазины Казани и Зеленодольска.

В Казани полицейские задержали грабителей в масках, которые совершали нападения на ювелирные магазины Татарстана, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следствия, трое подозреваемых арендовали автомобиль, установили фиктивные номера и прибыли на Колхозный рынок Казани. Там злоумышленники планировали ограбить очередной ювелирный магазин. Однако их уже ждали полицейские, которые поймали грабителей с поличным.

Организатор нападения был задержан на парковке, где он ждал подельников. По факту данного разбойного нападения было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ.

В настоящее время полицейские проверяют фигурантов на причастность к аналогичным преступлениям.