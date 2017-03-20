Михаил Бабич ознакомился с опытом Казани по благоустройству дворовых территорий.

Полномочный представитель Президента РФ вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым и Мэром Казани Ильсуром Метшиным побывал во дворе дома №2 по пр. Амирхана, сообщается на сайте мэрии Казани. Михаилу Бабичу показали, каким двор был до благоустройства и каким стал сейчас. Рустам Минниханов отметил, что двор был благоустроен 3 года назад и содержится в порядке. Напомним, что данный двор объединил дома по пр. Амирхана, 2, 2а, 4а и 10а и по пр. Ямашева, 76. В завершении Михаилу Бабичу презентовали программу развития общественных пространств в республике.



В программе визита Михаила Бабича также посещение Центра образовательных технологий, осмотр музейного комплекса «Городская панорама» и участие в заседании Комиссии по улучшению инвестиционного климата, снижению административных барьеров и развитию малого и среднего предпринимательства в Приволжском федеральном округе.