В Казани начинается широкий прокат художественного фильма «Неотосланные письма» (6+), созданного телерадиокомпанией «Новый Век» по мотивам одноименной повести Аделя Кутуя.

Сегодня, 22 марта, фильм можно посмотреть в ДК Химиков, 30 марта в кинотеатре «Мир», а в апреле картину покажут ДК им. С. Саид – Галеева, Доме культуры жилого массива «Красная Горка» и в поселке «Нагорный» (с мая).

«Неотосланные письма» - первая экранизация не только в Татарстане, но и в России произведений татарского классика Аделя Кутуя. Главные роли в кинодраме сыграли Гузель Сибгатуллина, Ришат Ахмадуллин, Айдар Сулейманов, Фирая Акберова, Фанис Зиганшин, Ляйсан Файзуллина и другие.

Киносценарий к фильму написал Дан Дамаскин, режиссером выступил Рустам Рашитов, звукорежиссер картины Ильсеяр Дамаскин, операторы картины - Денис Гусев и Фарит Галиев. Музыку к фильму написал Эльмир Низамов, художники картины - Анна Невзорова и Гульнара Утякаева.

Генеральный продюсер фильма Ильшат Аминов, продюсеры – Ильшат Сафиуллин, Фарит Галиев, Миляуша Айтуганова. Напомним, премьерный показ кинофильма «Неотосланные письма» состоялся в декабре 2016 года на канале ТНВ, с 4 марта фильм вышел на большой экран и демонстрируется в городах и районах Татарстана.

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