Итак, розыгрыш Кубка Гагарина вступил в свою завершающую фазу - уже завтра стартует финал конференции «Запад», а послезавтра - первый матч финала «Востока».

В первом случае соперниками стали питерский СКА и ярославский «Локомотив». Во второй паре сразятся магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс»: можно не соглашаться с тем, что фаворитами считают Питер и «Магнитку», но совершенно очевидно, что встречаются четыре сильнейшие команды этого сезона, а потому вряд ли Казань и Ярославль согласятся на роль спарринг-партнеров в этих противостояниях. Уж слишком много было вложено и потрачено в предыдущих двух сериях, и сдаваться без борьбы никто не собирается.

Почему же СКА считают фаворитом на «Западе»? В первую очередь - это мощь атаки и мобильность всех звеньев. А в длительных сериях это наиболее актуальный фактор. Так вот, с этим у СКА все в порядке, и даже отсутствие в первых двух матчах серии на льду Дацюка и Войнова вряд ли что-то принципиально изменит.

Главный тренер ярославцев Алексей Кудашов знает, как можно за счет игры по схеме «1-3-1» нейтрализовать любое нападение. С ЦСКА этот трюк прошел, но вот сумеет ли это сработать против СКА? Единственный безусловный плюс ярославцев - реализация численного перевеса - по этому показателю «Локо» если и отстает от «Магнитки», то не намного. А то, что СКА в этой серии будет удаляться - факт очевидный. Но ведь огрехи могут случиться и в обороне «Локо».

Прогнозы на матчи финальных серий как на «Западе», так и на «Востоке» - дело неблагодарное - обойдемся без них. Уже первые матчи дадут пищу для дальнейших размышлений. В противостоянии «Магнитки» и «Ак Барса» душа просит праздника, но тройка Зарипов-Коварж-Мозякин способна испортить любой праздник.

Про большинство и говорить нечего - если «Ак Барс» уверенно отбивался в меньшинстве в первых двух сериях, то на этот раз это явно не «прокатит». Да, отлично выглядит Гарипов на последнем рубеже, но мастеровитые уральцы находят ключик к любому голкиперу. Так что скорее лидерам «Ак Барса» пришло время показывать свою лучшую игру, повышать результативность: Это относится и к Азеведо, и к Ткачеву, которые пока еще не раскочегарились.

Статистические показатели лидеров «Магнитки» просто убивают - 11 шайб в этом сезоне плей-офф от Зарипова - это впечатляет. Но смогут ли уральцы также результативно сыграть против одной из самых «закрытых» команд четверки - вот вопрос. Зинэтула Билялетдинов - самый опытный тренер КХЛ в этом плей-офф, и наверняка знает, как выстроить игру против «Магнитки». Игрокам же пожелаем удачи и четкого выполнения тренерских задумок.