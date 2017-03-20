И все-таки он состоялся и в этом году - традиционный сбор-встреча членов клуба «Боевые подруги». Этот клуб, организованный 15 лет назад Накией Курбангалиной, объединяет женщин - участниц Великой Отечественной войны.

Они очень разные: по образованию, социальному происхождению - кто-то из села, кто-то из семьи врачей, кто-то из казаков, у кого-то дворянские корни; одни были призваны на фронт военкоматом, другие пришли туда добровольно. Но все на тот момент были молоды - 16 лет самой младшей. Объединяет их общая военная юность, трудности, которые пришлось преодолевать на войне, километры фронтовых дорог, боль от потерь и ранений, а главное, одно на всех желание - быть полезной своей Родине в трудный для нее час. Вернулись с победой, нашли себя в мирной жизни, стали женами, мамами. У всех за спиной большая, трудная, но красиво прожитая жизнь. Отмечены наградами, не только их дети, но и внуки уже взрослые. Многие пережили потерю близких.

А они - словно заговоренные: чем больше трудностей, проблем со здоровьем, тем крепче становятся. Может, живут за себя и за того парня?

Объединенные Накией Курбангалиной в один клуб, они уже привыкли к традиционным сборам к 9 Мая, 23 Февраля, 8 Марта и юбилейным датам знаменательных побед в сражениях под Москвой, Курской и Сталинградской битвах, прорыве блокады Ленинграда. Ведь они не только ветераны войны и защитницы Отечества, но и женщины - красивые, веселые, оптимистки, несмотря ни на что.

Традиционный сбор в этом году мог бы и не состояться - болеет их «мама Накия»: больницы, процедуры... Но Накия по стойкости духа не уступает своим подопечным. Ведь и в ее судьбе есть годы, отданные защите Родины. И поэтому, чуть почувствовав облегчение, она берется за телефон: встреча должна состояться! За годы, что занимается организацией встреч, у нее появились верные помощники - всегда вкусный стол для таких встреч организует предприниматель Мария Горшунова. Однажды увидев встречу «боевых подруг», она уже не могла оставаться в стороне. Ведь трудно выразить бесконечную благодарность этим женщинам, а через них и всем тем, кто отдал свою молодость, жизнь, здоровье за нас с вами.

Да, 15 лет назад их было гораздо больше, сейчас собралось человек пятнадцать - кто-то в инвалидном кресле, кому-то помогает сопровождающий, но все так искренне рады встрече. Низко в пояс от всех них поклонилась Накие Курбангалиной Софья Порсева. За то, что, устраивая сбор, не забыла навестить и тех, кому болезни не дают выйти из дому. Обращенная к женщинам речь Героя Советского Союза Бориса Кузнецова, полная слов восхищения, вызвала горячие аплодисменты.

Было сказано много теплых слов в адрес женщин (ведь это март, весна!) и начальником отдела общественной организации «Союз ветеранов Республики Татарстан» Александром Поляковым, и заместителем председателя Морского собрания РТ капитаном 2-го ранга Хамидом Абдуллазяновым.

Зазвучала любимая «Катюша», в вальсе закружилась 92-летняя Татьяна Витковская. Стихи читала 93-летняя Сусанна Терехова.

«Как прекрасны и нужны такие встречи!» - выразила общее настроение собравшихся в уютном зале 96-летняя Татьяна Емелина, легенда медицины Татарстана, бывший военно-полевой хирург, на счету которой сотни спасенных жизней бойцов.

«Хочется жить!» - как призыв прозвучали ее слова к нам, рожденным после той страшной войны. Как бы и нам сохранить такую силу духа! И как хорошо, что мы имеем еще возможность подать этим людям руку, обнять, хоть чем-то помочь.