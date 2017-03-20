В Татарстане стартовало мероприятие «Весенние каникулы», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.



В период с 15 по 28 марта проходят массовые проверки водителей транспортных средств на предмет соблюдения ими правил дорожного движения, связанных с перевозкой в автомобилях юных пассажиров, а также фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам.

В общеобразовательных организациях идут профилактические беседы сотрудников ГИБДД с учащимися и их родителями. Совещания по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с педагогами состоятся в школах, детских садах, отделах образования. Тематические лекции запланированы в автотранспортных предприятиях и других организациях.

Не останутся без внимания сотрудников ГИБДД и малолетние пешеходы, игнорирующие требования ПДД. Факты нарушения ими правил перехода дороги полицейские будут пресекать совместно с отрядами юных инспекторов движения. Информацию о нарушениях передадут по месту учебы пешеходов для дальнейшей профилактической работы с ними.

За два месяца 2017 года на дорогах Татарстана зарегистрировано 64 ДТП с участием детей, в которых 2 ребенка погибли и 67 были травмированы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 16,9%, количество пострадавших сократилось - на 18 детей, сообщает Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РТ.

Особую тревогу вызывает ситуация с аварийностью при перевозке детей в транспортных средствах. Оба ребенка, погибшие в этом году, являлись пассажирами автомобилей. Число ДТП с участием этой категории юных участников дорожного движения выросло на 20 процентов. Зарегистрировано 28 наездов на юных пешеходов. Количество таких ДТП снизилось на 17 фактов, пострадавших на 18 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными в период школьных каникул во избежание наездов на юных пешеходов.

Также необходимо помнить, что дети в возрасте до 12 лет должны перевозиться в автомобилях только с использованием детских удерживающих устройств (детских автокресел), соответствующих росту и весу ребенка, а дети старше 12 лет должны быть пристегнуты ремнями безопасности.