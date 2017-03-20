В этом году запланирован капитальный ремонт жилых корпусов 4 детских оздоровительных лагерей и реконструкция 3 объектов в Бугульминском, Заинском и Агрызском районах республики. По состоянию на сегодняшний день капремонт выполнен более чем на 60%.



С 2014 по 2016 год капитально отремонтировано 36 лагерей, в 6 произведена реконструкция. В этом году завершить все строительно-монтажные работы планируется до 1 мая, чтобы летом дети смогли отдохнуть в обновленных лагерях.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал о программе капитального ремонта детских оздоровительных лагерей в Татарстане.

- Программа получила старт в 2014 году. На решение поставленных задач было выделено 100 млн рублей, - отметил Алексей Фролов. - Производится капитальный ремонт, реконструкция и строительство новых корпусов детских лагерей.

По словам Алексея Фролова, строительство новых зданий и корпусов неизбежно. Зачастую просто неэффективно реконструировать старые здания. В ряде детских лагерей, построенных еще в советское время, спальные помещения приспособлены только для лета. Зимой они не отапливались и со временем очень обветшали. Сейчас строятся новые объекты. В них предусмотрено проведение отопления, чтобы в дальнейшем использовать помещения круглогодично.

- Структуры, выполняющие ремонтные работы, должны иметь необходимые средства механизации, квалифицированный персонал и хорошую репутацию, в том числе положительную налоговую историю. Требования к этим организациям строгие. Как правило, подрядная организация (исполнитель работ по капитальному ремонту), которая проходит конкурсный отбор на проведение ремонтных работ, нанимает свою подрядную организацию на отдельные виды работ. В рамках государственных контрактов требования, возлагаемые на первую организацию, распространяются и на организацию-помощника, - подчеркнул Алексей Фролов.

Реконструкция - это тот вид работ, которые выполняются с применением определенных проектных решений. Также проводится усиление фундаментов, полностью меняется перекрытие, ведется переустройство внутри корпусов. Капитальный ремонт не затрагивает основные конструктивные элементы, имеющиеся в здании. При этом уделяется внимание наружной части здания. Это, как правило, фасад, кровля, герметизация, смена окон. Из внутренних работ - замена электрической проводки, приведение в порядок слаботочной системы.

- Там, где неэффективно проводить реконструкцию здания и затраты на его восстановление во многом превышают затраты на постройку, принимается решение о строительстве нового объекта, - отметил Алексей Фролов. - В этом году мы стали меньше капитально ремонтировать и больше проводить реконструкцию. Те объекты, которые изначально были включены в программу капитального ремонта, мы старались максимально быстро привести в порядок. Они требуют меньших затрат, но площадь уже становится пригодной для комфортного размещения детей.

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей республики планируется завершить в течение 2 - 3 лет. Общее количество таких лагерей в Татарстане - около 80. Около половины подлежат ремонту.