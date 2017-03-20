В Доме дружбы народов Татарстана 18 марта состоялся поэтический концерт, посвященный Всемирному дню поэзии. Участниками мероприятия стали поэты Чувашии, Республики Марий Эл и Татарстана.

Праздник собрал полный зал желающих познакомиться с творчеством поэтов и музыкантов. Концерт начался с исполнения авторского гимна Всемирного дня поэзии.

- Наш праздник проходит в канун Всемирного дня поэзии. Не случайно концерт начался с гимна, посвященного этому событию, - отметила председатель региональной общественной организации «Русское национальное культурное объединение Республики Татарстан» Ирина Александровская. - Дружественная атмосфера нового проекта будет развиваться, и в следующий раз в этом зале появятся представители и других соседних республик. Наша публика дарит вдохновение поэтам.

Член Союза писателей Республики Татарстан Елена Бурундуковская познакомила гостей вечера со своим проникновенным творчеством. Особенно чувственно прозвучало ее стихотворение «Колыбельная взрослому сыну».

Руководитель марийского регионального отделения «Русский литературный клуб», член Союза писателей России, поэт Андрей Шурыгин представил казанцам свое разностороннее поэтическое творчество.

- К сожалению, мы видим, насколько сейчас нестабилен мир, - сказал Андрей Шурыгин. - Хочется, чтобы стихотворные строки звучали как гимн миру, как некий призыв, который заставил бы всех нас задуматься о наших действиях.

- В Казани очень приятная и теплая атмосфера, - отметил заслуженный деятель чувашской национальной культуры, поэт Дмитрий Поздеев. - Здорово, что общими усилиями мы объединяем поэтов разных республик. Надеюсь, в скором времени такой вечер пройдет и в Йошкар-Оле, и в Чебоксарах.