В Государственном Совете РТ состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению III съезда народов Татарстана, на котором обсуждались мероприятия по подготовке этого масштабного форума, намеченного на 22 апреля.

Провел заседание Председатель Госсовета РТ, председатель оргкомитета форума Фарид Мухаметшин.

В настоящее время во всех муниципальных районах республики проходят расширенные заседания общественных советов по вопросу реализации концепции государственной национальной политики и выбору делегатов на съезд. Как отметил в своем выступлении заместитель руководителя Аппарата Президента РТ - руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев, состоялось уже около 40 таких заседаний. Планируется, что до 30 марта процесс выдвижения делегатов от муниципалитетов завершится. Национально-культурные автономии (в республике их 36) уже определились со своими делегатами.

Всего в работе съезда народов Татарстана примут участие 730 делегатов от территорий и этнокультурных организаций. Кроме того, будут приглашены гости из российских регионов, а также ближнего и дальнего зарубежья, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Заместитель премьер-министра республики, заместитель председателя организационного комитета Василь Шайхразиев проинформировал собравшихся о ходе выполнения плана мероприятий по подготовке и проведению съезда народов Татарстана. Он отметил, что план исполняется четко и без отставания, многие вопросы решаются рабочими группами в режиме онлайн.

В рамках съезда народов Татарстана помимо проведения основного форума запланирован большой перечень мероприятий. В преддверии съезда пройдут Дни татарского кино «Народы и традиции», гала-концерт республиканского фестиваля детских фольклорных коллективов «Звонкая капель», выставки национальных литератур и просветительские встречи в Национальной библиотеке, международная образовательная акция «Тотальный диктант по русскому языку», Международная олимпиада по татарскому языку и другие.

В день проведения съезда откроются выставки декоративно-прикладного творчества народов, проживающих в РТ, экспозиции домов дружбы народов, фотовыставки «Многоликий Татарстан» и «Мы - часть России».

Завершая заседание оргкомитета, Фарид Мухаметшин еще раз подчеркнул, что съезд народов Татарстана - важнейшее событие в общественно-политической жизни республики. Предыдущие съезды народов Татарстана, которые прошли в 1992 и 2007 году, оказали существенное влияние на развитие межконфессиональных и межнациональных отношений в республике, стали началом значительных изменений в организационном оформлении этнокультурного движения в республике.