Татарстан в последние годы является регионом-лидером по основным макроэкономическим показателям. По объему валового регионального продукта республика занимает 6-е место среди субъектов Российской Федерации, сельскому хозяйству и объему инвестиций в основной капитал - 3-е место, промышленному производству и строительству - 5-е место.



Такие данные были приведены вчера на 26-м заседании Госсовета РТ, на котором депутаты рассмотрели отчет о деятельности органов исполнительной власти Татарстана за 2016 год.

С основным докладом по данному вопросу выступил премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Прежде чем перейти к итогам 2016 года, Ильдар Халиков кратко охарактеризовал положение дел в экономике. «Внешнеэкономическая ситуация в прошлом году оставалась достаточно сложной, что обуславливалось геополитической напряженностью», - сказал премьер-министр РТ. Он подчеркнул, что деятельность правительства Татарстана в 2016 году была направлена на решение основных задач, определенных в Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. В прошлом году были приняты все 45 муниципальных стратегий, отраслевые министерства утвердили свои долгосрочные планы.

На протяжении последних лет Татарстан стабильно входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов, два года подряд занимает первое место по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов Российской Федерации.

По итогам 2016 года темп роста валового регионального продукта республики составил 102,5% к уровню 2015 года. Объем ВРП в 2016 году достиг 1 944,1 млрд рублей. На общеэкономическую динамику позитивное влияние оказали промышленность, сельское хозяйство, строительство.

В прошлом году сохранилась положительная динамика промышленного производства, при этом наблюдалось ускорение темпов роста относительно предыдущих лет. По итогам 2016 года индекс промышленного производства составил 103,5% к уровню 2015 года, объем отгруженной продукции - 1966,5 млрд рублей. Значимым событием прошлого года Ильдар Халиков назвал запуск на ТАНЕКО установки замедленного коксования, что позволило достичь максимальной переработки нефти. Введен первый в стране газохимический комплекс «Аммоний». На «Нижнекамскнефтехиме» начат выпуск пяти новых марок полиэтилена.

В качестве приоритетных задач Ильдар Халиков обозначил ввод на ТАНЕКО новых установок глубокой переработки нефти, строительство нового производства этилена, реализацию проекта «Аммоний-2».

В прошлом году было введено 2406,5 тыс. кв. метров жилья, как и в 2015 году. 2016 год был успешным для сельского хозяйства - объем сельскохозяйственной продукции составил 238,6 млрд рублей, или 105% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.

Рост потребительских цен с начала года (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) составил 103,9%. При этом рост цен на продовольственные товары составил 103,3%, непродовольственные - 104,1%, платные услуги населению - 104,7%. Среди регионов Приволжского федерального округа по росту цен в потребительском секторе Республика Татарстан занимает 10-е место. Минимальный рост установлен в Оренбургской области (103,5%), максимальный - в Ульяновской области (105,5%).

Денежные доходы населения составили 32909,3 рубля в месяц и увеличились по сравнению с уровнем 2015 года на 2,3%. Реальные денежные доходы снизились на 2,6%.

Средняя заработная плата составила 30409,8 рубля и увеличилась по сравнению с уровнем 2015 года на 5,2%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, составила 99,7%. По размеру среднемесячной заработной платы в 2016 году Татарстан занимал 28-е место среди субъектов России, среди регионов Приволжского федерального округа - 2-е место (после Пермского края).

В прошлом году в республике родилось 55853 человека. Естественный прирост населения составил 11 тысяч человек.

В отчете правительства РТ также представлены основные показатели работы органов исполнительной власти в разрезе институциональных факторов - человеческий капитал, пространственное развитие и реальный капитал, рынки сбыта, предпринимательство, инновации и информация, природные ресурсы, финансовый капитал и инвестиции и т. д.

Ильдар Халиков отдельно остановился на ситуации в банковской сфере республики, в частности, рассказал о мерах поддержки пострадавших клиентов Татфондбанка. На сегодня 146,8 тысячи вкладчиков Татфондбанка получили страховые выплаты на сумму 43,9 млрд рублей (94,6% от общего объема вкладов), 26,5 тысячи вкладчиков Интехбанка получили 12,5 млрд рублей (97,7% от общего объема вкладов). Юридическим лицам предоставляются микрозаймы до 3 млн рублей под 5% годовых. Одобрено к выдаче более 503,3 млн рублей. Действует программа «Льготный лизинг», по которой предоставляются в финансовую аренду любые виды имущества на срок до 5 лет под 8% годовых. Общий бюджет программы - 580 млн рублей. Разработаны специальные программы для кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.

«Ситуация с Татфондбанком находится под постоянным контролем правительства», - отметил Ильдар Халиков.

Традиционно отчет о деятельности органов исполнительной власти составлялся с учетом мнения депутатов. Комитеты заранее направили свои вопросы, ответы на которые отражены в структуре документа. Всего в правительство республики было направлено 32 вопроса. Кроме того, депутаты задавали вопросы на заседании.

Депутат Николай Рыбушкин поинтересовался, не предполагает ли правительство республики разработать специальную программу по ликвидации хрущевок по примеру Москвы. «К сожалению, это потребует дополнительных бюджетных средств, - ответил премьер-министр Татарстана, - но мы за то, чтобы эти изменения происходили. Ведь вопрос стоит не только о хрущевках, а в целом о домах, которые непрезентабельны и аварийны».

Артем Прокофьев вернулся к ситуации с Татфондбанком и спросил, не считает ли правительство республики нужным провести парламентское расследование. «Сегодня наша основная задача - возврат денег вкладчикам, работа в этом направлении ведется», - напомнил Ильдар Халиков.

Депутат Александр Комиссаров поинтересовался, как правительство решает вопрос с обманутыми дольщиками. «Ситуация непростая, - признался премьер-министр РТ, - однако она решается, ежегодно число обманутых дольщиков снижается». За 2007 - 2016 годы в Татарстане введено в эксплуатацию 98 проблемных объектов долевого строительства, жилье получили 9273 дольщика. По итогам 2016 года сдано в эксплуатацию 7 проблемных долевых объектов, в которых 1175 дольщиков получили жилье.

Заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам Ильдус Касымов поднял вопрос субсидирования убыточных авиарейсов внутреннего сообщения на юго-востоке республики. Ильдар Халиков четко ответил: «Субсидировать частные перевозки не будем».

После вопросов парламентарии перешли к обсуждению отчета.

«Через ежегодный отчет правительства мы реализуем важнейшее контрольное полномочие парламента по отношению к исполнительной ветви власти в республике», - отметил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, подводя итоги обсуждения.

«При всей критике, которая звучала, мы понимаем, что свою деятельность правительство ведет в непростых условиях нестабильности на глобальных рынках, ограничения внешних заимствований, обострения структурных проблем российской экономики», - заключил Фарид Мухаметшин.

Представленный отчет правительства РТ был утвержден 72 депутатами, проголосовавшими за, против проголосовали двое народных избранников.