Премьер-министр РТ назвал реализацию конкурсной массы проблемных банков по максимальной цене главной задачей.

Основанная задача Правительства – возврат денег клиентам проблемных банков, рассказал, отвечая на вопросы депутатов Госсовета РТ, Ильдар Халиков.

«Кто виноват и что делать — окончательно ответят правоохранители», — отметил Премьер-министр РТ. При этом он рассказал, что сейчас существует масса вопросов о том, почему было допущено банкротство банков, однако глава татарстанского Правительства отметил, что сейчас на первом месте стоит вопрос реализации конкурсной массы.

«Сегодня, к сожалению, ничего, включая парламентское расследование, не даст для вкладчиков. Наша основная задача – возврат денег, чтоб активы не пропали, а были реализованы по высокой цене», — подчеркнул Ильдар Халиков.

Премьер-министр рассказал, что вопрос о том, сколько получат кредиторы в рамках конкурсного производства, зависит от многих сторон, и по поручению Президента РТ Правительство Татарстана через кредиторов будет занимать активную позицию в вопросах реализации конкурсной массы для того, чтобы вкладчики, не попавшие под страхование АСВ, получили максимальные компенсации.

По словам Халикова, ситуация в банковской сфере находится под постоянным контролем Правительства Татарстана.