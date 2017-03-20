Вместо 105 центральных тепловых пунктов (ЦТП) Казанских тепловых сетей будут использоваться индивидуальные для каждого дома.

Уже этой осенью в казанских домах будет действовать новая система горячего водоснабжения, сообщается на сайте мэрии Казани. Индивидуальные тепловые пункты будут установлены в рамках капремонта. Они будут находиться в подвалах жилых домов. Всего подлежит переоборудованию 1302 объекта, из них 1122 многоквартирных дома и 180 учреждений бюджетной сферы.

Данная система подразумевает, что стоимость услуг водоснабжения будет обходиться казанцам дешевле, так как при переходе на ИТП резко снижаются теплопотери при транспортировке горячей воды. После окончания текущего отопительного сезона начнется монтаж оборудования. Он будет производиться в подвалах жилых домов, не создавая неудобств жителям.