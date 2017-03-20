Сегодня в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» прошел тематический прием граждан по вопросам жилищно-коммунального обслуживания населения.
Разрешить проблему граждан попытался депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Сидякин с участием начальника Государственной жилищной инспекции РТ Сергея Крайнова.
На приеме обсуждались вопросы законности работы магазина «24 часа» в жилом доме на первом этаже, недоделанный капремонт дома, жалобы на управляющие компании города и др.
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