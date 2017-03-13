Члены преступного сообщества признаны виновными по четырем статья УК РФ – организация преступного сообщества, кража, легализация денежных средств и незаконное хранение оружия.

В Казани вынесен приговор 12 участникам ОПГ. В результате деятельности злоумышленников, предприятие «Казаньоргсинтез» понесло убытки на сумму более 300 миллионов рублей.

По версии следствия, ОПГ занималась тайным вывозом продукции с завода. В дальнейшем данная продукция реализовывалась.

Закария Закиров (организатор ОПГ) получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и штрафом в размере 1,5 млн рублей. Его подельники Рустам Гараев и Евгений Горячев получили 13 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы 1,5 года и штрафом 1,5 млн рублей и 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года со штрафом 800 тысяч рублей в доход государства. Рушат Гараев, Айдар Фарахов и Фарид Дияров получили по 8 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года и штрафом 500 тыс. рублей. Раушан Гумеров, Андрей Зуев, Алексей Емелькин и Константин Тиханкина осуждены к 7 годам лишения свободы с ограничением свободы в один год и штрафом 350 тысяч рублей (Зуев – к 300 тыс. рублей), Владимир Александр и Ленар Миннулин получили 6 лет в колонии общего режима и заплатят штраф в размере 250 тысяч рублей.