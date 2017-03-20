95% вкладчиков ТФБ и 98% вкладчиков Интехбанка получили страховые выплаты.
Клиенты ТФБ и Интехбанка, чьи вклады превышали 1,4 млн рублей, смогут получить часть своих средств после определения конкурсного управляющего банка, сообщил Премьер-министр РТ Ильдар Халиков в ходе выступления на заседании Госсовета РТ.
Премьер-министр РТ также сообщил, что на данный момент страховое возмещение получили порядка 146 тыс. застрахованных вкладчиков ТФБ и 26 тыс. застрахованных вкладчиков Интехбанка.
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