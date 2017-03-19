На чемпионате Европы по карате (киокусинкай) в Берлине, в котором приняли участие 600 спортсменов из 24 стран мира, татарстанские спортсмены завоевали пять медалей.
Золотую награду завоевал Хаммат Акмалетдинов (тренеры – Павел и Татьяна Козловы), «серебро» – у еще одной подопечной Козловых – Екатерины Бормотовой. Еще одна серебряная медаль – у Вадима Зеленина (тренеры – Владимир и Алексей Ревины).
Обладателями бронзовых медалей стали Вячеслав Соловьев (тренеры – Павел и Татьяна Козловы) и Тимур Ризатдинов (тренер – Фуркат Джумабаев).
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