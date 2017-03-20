В 2017 году Всемирный День борьбы с туберкулезом проходит под девизом «Вместе ликвидируем туберкулез: никто не останется без внимания».

Напомним историю вопроса: 135 лет назад, 24 марта 1882 года, немецкий бактериолог Роберт Кох сообщил об открытии возбудителя туберкулеза.

В 1993 г. туберкулез был объявлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) глобальной проблемой, а с 1997 г. - 24 марта объявлен Всемирным днем борьбы с туберкулезом.

Основной целью стратегии ВОЗ является ликвидация туберкулеза в мире к 2030 году. Хотя с 2000 года спасено 43 миллиона человеческих жизней, ежедневно от этого распространенной инфекционной болезни в мире умирает четыре тысячи человек.

В 2016 году заболеваемость впервые выявленным туберкулезом в республике снизилась на 6,6%, впервые заболел и1427 человек (в 2015 году- 1524 чел.), из которых 613 - с открытой формой туберкулеза. Так же снизилась заболеваемость детей и подростков (6,8 %), но отмечается рост заболеваемости детей в возрасте 1-2 лет на 28,2%.

Заболеваемость туберкулезом выше среднереспубликанского показателя зарегистрирована в Агрызском, Тетюшском, Зеленодольском, Бугульминском, Алькеевском, Спасском, Камско-Устьинском, Тюлячинском,Лаишевском ,Альметьевском, Высокогорском, Лениногорском и Буинском районах Республики Татарстан.

ГЛАВНОЕ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ

Источник туберкулеза – больной открытой формой туберкулеза, выделяющий микобактерии в окружающую среду.

Основные пути передачи - воздушно-капельный и воздушно-пылевой: при кашле, чихании, разговоре.

Клиника - быстрая утомляемость, слабость, снижение или отсутствие аппетита, повышенная потливость, особенно в ночное время, потеря веса, незначительное повышение температуры тела (от 37 С, редко до 38 С), появление одышки при небольшой физической нагрузке, кашель или покашливание без мокроты или с выделением, слизистой или слизисто-гнойной мокроты, как правило, в незначительном количестве, возможно с кровью.

ВАЖНО! Туберкулез коварен тем, что его первые признаки настолько незначительны, что человек не обращает на них никакого внимания, что приводит к позднему выявлению туберкулеза.

Устойчивость во внешней среде – в условиях комнатной температуры (темном месте) возбудители туберкулеза остаются жизнеспособными в течение 4 мес., сохраняют жизнеспособность при температуре до минус 10°С в течение нескольких не­дель, при температуре минус 23°С до 7 лет. Кипячение убивает микобактерии через нескольких минут. Губительно действует на них солнечный свет, уже за 10-15 солнечный свет минут убивает микобактерию. Бактерицидные лампы, работающие 30 мин. в день способны полностью очищать помещение.

Факторы риска – наличие хронических заболеваний органов дыхания (бронхиты, пневмонии и др.), сахарного диабета, язвенной болезни желудка, ВИЧ –инфекции, нарушение режима питания, переутомление, стрессы, курение, алкоголизм, наркомания.

Специфическая профилактика - вакцинация новорожденных (на 3-7 день рождения) и ревакцинация проводят в возрасте 6-7 лет после отрицательной пробы Манту.

Туберкулез можно предотвратить! Существуют современные и эффективные средства раннего выявления заболевания. В современной медицине используют цифровую и пленочную флюорографию. Это метод профилактического обследования на туберкулез и его можно проводить лицам, достигшим 15 лет. Лица декретированных профессий (работники детских учреждений, медицинских организаций, организаций бытового обслуживания населения, работники водопроводных сооружений, лица, занятые переработкой и реализацией пищевых продуктов и др,) проходят флюорографическое обследование ежегодно.

ВАЖНО! Раннее выявление инфицированности туберкулезом среди детей и подростков до 18 лет - ежегодная иммунодиагностика (проба Манту, диаскинтест), которая позволяет распознать наступившее заражение и начальные проявления заболевания.

Ежегодно в республике проводятся мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с туберкулезом и направленные на профилактику заболевания.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан открывает горячую линию по вопросам туберкулеза, на которую Вы можете позвонить с 20 по 24 марта 2017 года по телефону 8 (843) 238 21 74 и задать нашим специалистам любой интересующий Вас вопрос.