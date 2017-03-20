28 марта на YouTube-канале Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан в прямом эфире пройдет онлайн-конференция на тему «Осуществление Татарстанским УФАС России контроля над нестационарными торговыми объектами и принятие мер к незаконно установленным НТО».

На вопросы читателей и зрителей ответит начальник отдела контроля органов власти Татарстанского УФАС России Хакимов Булат Анасович.

Задать свой вопрос можно следующими способами:

1. По электронной почте на адрес: to16_43@fas.gov.ru (тема письма – «Вопрос для о/к»).

2. Позвонив по телефону: 8 (843) 236-89-22 (сказав, что вопрос по онлайн-конференции).

3. Оставить комментарий в Instagram на ufas_tatarstan.

4. Оставить сообщение в Твиттере на UFAS_Tatarstan.

Вопросы принимаются по 27 марта 2017 года.

Задать свой вопрос можно и во время прямого эфира, позвонив по телефону: 8(843) 236-89-22 (сказав, что вопрос по онлайн-конференции), сообщает пресс-служба ведомства.

Ждем вас по адресу: https://www.youtube.com/user/TatarstanskoeUFAS.

Стенограмма онлайн-конференции также будет размещена на сайте Управления fasrt.ru.