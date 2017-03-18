Благодаря вмешательству Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников предприятия Татарстана продолжают погашать задолженность по заработной плате.

Так, погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 284,3 тыс.рублей перед работниками двух предприятий г.Казани, а именно: ООО «Авангард», осуществляющего свою деятельность в отрасли строительства (122,3 тыс.рублей), и ООО «Континент-Сервис», осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг (162 тыс.рублей).

Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.