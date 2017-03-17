В минувшую субботу Государственный симфонический оркестр РТ преподнес казанским меломанам подарок - концерт философской музыки. Звучали «Просветленная ночь» Арнольда Шенберга, «Смерть и просветление» Рихарда Штрауса. Гвоздем программы стало первое исполнение в Казани симфонии-кантаты Густава Малера «Песнь о земле».



Это произведение вместе с ГСО РТ под руководством главного дирижера Александра Сладковского исполнили один из ведущих молодых солистов Мариинского театра Сергей Скороходов и солист театра «Новая Опера», приглашенный солист Большого театра России Василий Ладюк.

- Сочинение Малера не просто сложное, а ультрасложное. Это одна из сложнейших партитур в истории музыки, - рассказал Александр Сладковский. - Интересная деталь. Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу задали вопрос: «Если бы вы уехали на необитаемый остров, какую партитуру взяли бы с собой?» Он ответил: «Песнь о земле» Малера».

Мне обидно, что эта гениальная музыка до сих пор не звучала в Казани. Сегодня мы исправляем ситуацию. В мире «Песнь о земле» исполняется, хотя не так часто.

Наша задача - просвещать зрителей. И для оркестра играть такие шедевры - это настоящая школа мастерства. В этом произведении звучит огромный состав инструментов, и с точки зрения формы оно тоже сложное. Симфония состоит из 6 частей, написанных в совершенно разных темпоритмах, характерах, настроении. Все это требует особой оркестровой слаженности, высочайшего исполнительского класса от каждого музыканта оркестра и солистов.

- Александр Витальевич, в ближайшие выходные Государственный симфонический оркестр РТ даст два концерта в Санкт-Петербурге. Какую программу вы везете?

- Я всегда с особым чувством приезжаю в город, где учился дирижированию, и счастлив, что мой старший товарищ, выдающийся маэстро Валерий Гергиев, каждый год приглашает симфонический оркестр Татарстана выступать в абонементах концертного зала Мариинского театра. Валерий Абисалович человек мудрый, он сказал: «Зачем вам таким большим коллективом ездить на один концерт? Давайте будем делать как минимум два». В этот раз мы везем две сложные программы - в первый вечер играем произведения Сергея Рахманинова, во второй - Гектора Берлиоза. Я рад, что петербуржцы услышат наш оркестр уже на совсем другом уровне. После записи сочинений Шостаковича, Малера, после таких премьер, как сегодняшняя, мы чувствуем себя уверенно.