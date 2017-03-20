Изменилось ли отношение наших сограждан к предпринимательству в условиях экономического кризиса? Специалисты выяснили это в результате исследования, приуроченного к Российскому инвестиционному форуму, который проходил в Сочи в конце февраля.

Как показали данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», подавляющее большинство жителей нашей страны (93%) относятся к предпринимательству в России положительно (по сравнению с 2009 годом отмечается существенная положительная динамика). Доля негатива составила только 5% (против 13% в 2009-м). Несмотря на то что в возможность ведения честного бизнеса в нашей стране большинство россиян (56%) по-прежнему не верят, по сравнению с 2007 годом ситуация выглядит более оптимистично: доля скептиков снизилась с 69%, а доля положительных ответов увеличилась вдвое: с 21 до 41%.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более четверти россиян (27%) хотели бы открыть свой бизнес. Чаще всего эти стремления выражают мужчины (37%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (52%).

Причем чем старше респонденты, тем ниже этот показатель: среди 60-летних и старше заняться бизнесом хотели бы только 10%. О том, что уже являются частными предпринимателями, сообщили 6% опрошенных. Среди тех, кто в данный момент не является предпринимателем, 14% когда-либо пробовали себя в этой роли (21% - среди мужчин, 25% - среди 35 - 44-летних).

Главными препятствиями для начала своего дела в нашем обществе считают бюрократию (26%), большие налоги (20%), серьезные финансовые затраты в целом (14%), отсутствие необходимого стартового капитала (12%), жесткую конкуренцию (11%). Респонденты, которые уже имеют предпринимательский опыт, чаще говорят о налогах (27%), чем те, кто сам не вел бизнес (18%). С другой стороны, последние больше опасаются финансовых затрат (15%), чем те, кто знает о частном предпринимательстве не понаслышке (9%).

К так называемой группе самозанятых в России можно отнести 6% совершеннолетних граждан. Это люди, у которых есть официальная работа и незарегистрированный бизнес или незадекларированные дополнительные заработки. Почти каждый десятый россиянин (9%) скрывает все свои доходы.

Инициативный всероссийский опрос проведен путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.