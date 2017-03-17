На днях корреспонденту «КВ» по служебным делам пришлось провести около трех часов в одной из казанских поликлиник. В такой ситуации поначалу невольно, а потом и с интересом начинаешь прислушиваться к разговорам окружающих. Подобные коридорные беседы, пожалуй, лучше всего демонстрируют проблемы и интересы обычных людей.



От хамства до «грязного» халата

В поликлинике мы находились примерно с 12 до 15 часов. Людей в медучреждении оказалось достаточно много, большинство - пенсионеры. Как и ожидалось, самой обсуждаемой была тема медицины. Немало недовольства было высказано по поводу записи к врачам, в частности, электронной. Об этой проблеме «КВ» писали не раз. Татарстанцам стоит запастись терпением и дождаться, пока единая стандартная система записи заработает во всех поликлиниках города и республики.

Обязанность по отлаживанию системы лежит на плечах чиновников. А вот проблемы с жалобами на все еще встречающиеся случаи хамства и грубости со стороны людей в белых халатах требуют решения, прежде всего - внутри самого медицинского коллектива.

- Некоторые врачи как будто разговаривать не умеют. Хотела попасть в кабинет к неврологу, уже почти зашла, но вдруг кто-то крикнул, что здесь никого нет и нужно выходить. Даже объяснить ничего не дали. Отзывчивее должны быть доктора, не просто так ведь клятву Гиппократа давали. Улучшения в обслуживании нет, направления на все надо выпрашивать. По поводу диспансеризации получила невнятный, с трудом выдавленный, односложный ответ, - с возмущением делилась одна из женщин с другой.

Также традиционно пациенты жаловались на сотрудников регистратуры. Мол, часто хамят, ничего не объясняют, когда звонишь, бросают трубку. Интересно, что пациенты обращают внимание не только на профессиональные и личностные качества медиков, но и придирчиво оценивают то, как одеты доктора. Небелоснежный халат проходящей по коридору медсестры сразу же был замечен одной пенсионеркой. Новость о якобы грязном халате вскоре стала темой обсуждения пациентов, ожидающих своей очереди в коридоре.

Постепенно разговор пошел в другом направлении. Кто-то начал вспоминать, что в советские годы не было такого разнообразия вещей, как сейчас. Однако тогда люди якобы одевались красиво, со вкусом: блузки из шелка с рукавами-фонариками и пышными юбками в складку, платья из цветастых тканей, в горошек, в клеточку, с рисунками, платья с круглыми воротничками. Не забыли бросить упрек и в адрес современных девушек: если раньше дамы активно пользовались брошками, прикалывали их под воротничками блузок, на платья, то сейчас такого не увидишь. Бусы, маленькие часики, подвески, платочки также забыты молодыми, по крайней мере, так считает старшее поколение. Судя по советским фильмам, женщины на самом деле умели интересно и со вкусом сочетать вещи при довольно скудном ассортименте, дополняя свой образ украшениями. Однако каждому времени свое лицо и герои.

Еще одна тема, которая обсуждалась посетителями, - отсутствие на сайте медучреждений расписания работы врачей и часов приема. Вот здесь хотелось бы сказать о том, что в связи с профессиональной деятельностью мы, конечно, слышим и положительные отзывы в адрес медиков, их вспоминают добрым словом и с благодарностью. Но подобного не довелось услышать в тот день. И не потому, что в поликлиниках мало внимательных докторов. Просто люди редко говорят о хорошем, а негативные моменты, хоть и редкие, нас всех возмущают. Пациенты дословно запоминают грубость медперсонала в регистратуре, но быстро забывают о профессионально выполненной работе врача, медсестры, нянечки.

Цены, голубой костюм жены Трампа и кошки

Помимо здравоохранения пенсионеры активно обсуждали в стенах поликлиники цены на продукты, сравнивали, что, где и сколько стоит.

- Еще 4 - 5 лет назад на 100 рублей можно было купить молоко, килограмм картошки, хлеб, сливочное масло, рис. Сейчас литр молока дешевле 30 рублей сложно найти. А шоколад как подорожал! Плитка по акции стоит около 50 рублей. Про мясо и говорить нечего, - отметила женщина лет шестидесяти.

Во время таких разговоров сразу становится понятно, насколько экономно живут пожилые люди. Они берегут каждый рубль, но при этом как-то умудряются откладывать деньги и делать подарки внукам на дни рождения. Также пациенты поликлиники говорили о приближении лета, садово-огородных работах и бездомных кошках, которых очень много во дворах. Пенсионерам жалко животных, но давать им сосиски и специальные корма накладно. Вот и приходится делиться тем, что готовят для себя. От одной пенсионерки довелось узнать, что кошки, оказывается, с удовольствием едят оливки.

Наконец, пациенты говорили о том, какая красивая жена у нового Президента Америки Дональда Трампа. Имя первой леди США никто не вспомнил, но зато все запомнили нежно-голубой костюм, который Меланья Трамп выбрала для инаугурации своего супруга.

Затем заговорили о Евровидении. К тому моменту еще не было известно имя исполнителя, который представит Россию на международном песенном конкурсе. Одни отметили, что перестали смотреть Евровидение после того, как там начали появляться странные певцы вроде женщин с бородой. Другие же, напротив, с нетерпением ждут конкурса как музыкального праздника, чтобы за своих порадоваться и на других посмотреть. Вот что сегодня обсуждают жители Казани в очередях к врачам.