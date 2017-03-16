В актовом зале городской клинической больницы №7 прошла школа пациентов, страдающих болезнью Бехтерева. При большинстве ревматологических заболеваний медики могут замедлить прогрессирование болезни или снизить частоту обострений. Однако даже самое современное лечение не принесет должного результата без правильного участия самого пациента.



Во время мероприятия врачи подробно рассказали собравшимся, что нужно знать и какие упражнения выполнять. Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилоартрит - это хроническое воспалительное заболевание, которое поражает суставы, чаще всего суставы позвоночника. Болезнь характеризуется слиянием позвонков. В результате позвоночник становится менее гибким, а тело приобретает сгорбленное положение с наклоном вперед. Болезнью Бехтерева мужчины страдают значительно чаще женщин. В России она зарегистрирована примерно у 100 тысяч человек. Медики подчеркнули, что этого диагноза не надо бояться. Нужно правильно себя настроить и понимать, что делать дальше.

- Какое это заболевание? Это новая жизнь в новом состоянии. Вы можете творчески двигаться, заниматься многими видами физической активности и при этом сохранять активность социальную. Помните, что жизнь у вас по-прежнему остается прекрасной. Только стоит спокойнее отнестись к поставленному диагнозу и регулярному приему препаратов, - рассказал методист лечебной физкультуры Института ревматологии РАМН Сергей Кузяков. - Столкнувшись с этой болезнью, нельзя пассивно относиться к жизни, пребывать в состоянии депрессии. Через мои руки прошли сотни больных. Я видел эмоциональные преображения: человек приходил в упадке, а уходил окрыленный. Одним из лучших психотерапевтических средств психоэмоциональной коррекции является лечебная физкультура.

Специалист перечислил, на какие упражнения должны обратить внимание пациенты, страдающие болезнью Бехтерева. Во-первых, это силовые упражнения, которые позволяют укрепить ослабевшие мышцы. Из-за боли человек не может производить некоторые движения, и мышцы начинают терять тонус и силовые показатели. Во-вторых, необходимо выполнять упражнения на развитие координации. Дело в том, что ограниченность движений вызывает определенные сложности.

Организм «забывает» пластику, человеку трудно скоординировать движения. В-третьих, важна аэробная нагрузка - упражнения на выносливость. Наконец, для развития гибкости, сохранения подвижности необходимо делать растягивающие упражнения. Причем не надо ограничиваться йогой или пилатесом.

Одним из принципов успеха выполняемых действий, по мнению спикера, является принцип сознательности. Важно осознавать, что и зачем делать. К примеру, работая с плечевым суставом, можно просто поднимать и опускать руку. В этом случае будут заметны некоторые изменения. Однако положительный эффект будет достигнут лишь тогда, когда человек будет понимать, что у него есть воспалительный процесс в определенной зоне и нужно плавно поднимать руку в определенном диапазоне с определенной амплитудой. При помощи лечебной физкультуры можно добиться кардинальных изменений в лучшую сторону.

- Сегодня мы имеем большой арсенал препаратов, способных улучшить качество жизни, замедлить прогрессирование болезни. Но ни один препарат, никакие высокотехнологичные методы лечения не окажут желаемого эффекта, если сам пациент не знает сути заболевания, не знает, какой образ жизни вести. Уже доказано, что лишь около 50% больных выполняют назначения врача в полном объеме. Эти школы мы проводим для того, чтобы поднять сознание пациентов, - подытожила заведующая ревматологическим отделением, врач-ревматолог высшей квалификационной категории, заслуженный врач РТ Равия Мухина.