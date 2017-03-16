В Доме культуры «Мирный» для жителей микрорайона состоялась информационно-обучающая лекция «Права потребителя» с участием специалиста Управления Роспотребнадзора по РТ. Приурочена она была к Международному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта. О том, какие права есть у потребителя и как действовать в случае, если на словах договориться невозможно, узнавала корреспондент «КВ».



Казалось бы, о правах потребителя уже столько сказано и написано... Но тенденция такова, что обманутым может оказаться любой, даже самый информированный человек.

- Чаще всего люди начинают задумываться о своих правах потребителя только тогда, когда сталкиваются с какой-либо проблемой - покупка некачественного товара или пользование некачественной услугой, - отмечает главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора РТ Венера Файзуллина. - С большинством прав, указанных в законе о защите прав потребителей, люди, к сожалению, незнакомы.

Если смотреть статистику обращений в Роспотребнадзор, то пожилые в силу своего возраста чаще остальных попадают под действия недобросовестных исполнителей. Важно, чтобы люди внимательно относились к покупке товаров.

Возврат денежных средств

Согласно закону в случае обнаружения в товаре недостатка потребитель имеет право на безвозмездное устранение этого недостатка, либо на соразмерное уменьшение покупной цены, либо на замену товара на аналогичный товар, либо на замену товара на похожий товар, но с перерасчетом цены в большую или меньшую сторону.

Кроме того, потребитель имеет право на расторжение договора купли-продажи и возврат денежных средств. Чаще всего выбирается именно этот вариант. Продавец должен быть письменно уведомлен об обнаруженном недостатке. В претензии описывается выявленной недостаток товара и содержится просьба в течение 10 дней расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные денежные средства.

Проверка качества и экспертиза

Продавец должен принять товар, с которым обратился потребитель, и провести проверку качества. Моментально вернуть деньги продавец не может. По закону он должен проверить, действительно ли недостаток товара возник не по вине покупателя. Если визуально определить это невозможно, продавец обязан за свой счет провести экспертизу. Но чаще всего продавцы настаивают, чтобы потребители сами провели эту экспертизу и доказали свою правоту. Однако в законе указано, что это делает продавец. Но если проверка покажет, что товар поврежден после его приобретения, потребитель выплачивает продавцу деньги за проведение экспертизы.

Особый случай

Есть отдельная категория технически сложных товаров. К ним относятся смартфоны, видеотехника, автомобили. Процедура возврата в этом случае иная. Обычный товар потребитель имеет право вернуть в течение 15 дней с момента покупки, просто потому что передумал. А вот технически сложный товар можно вернуть только в случае обнаружения в нем каких-то существенных недостатков либо если срок устранения недостатка товара, принятого продавцом на ремонт, превышает 40 дней.

Обращение в суд

Защитить свои права потребитель может и через суд. Делается это поэтапно. Сначала потребитель направляет письменную претензию в адрес продавца. Если в магазине отказываются брать эту претензию, потребителю необходимо направить ее по почте заказным письмом с уведомлением и обязательно с описью вложения по юридическому адресу организации, который указан в чеке. Если чек не был выдан, потребитель может не направлять претензию, а сразу обратиться в суд.

Если письменная претензия не решила проблемы, составляется исковое заявление. В нем описывается хронология событий: когда купили товар, когда обнаружен недостаток, когда обратились к продавцу, который требований не удовлетворил. Потребитель просит суд взыскать денежные средства с продавца. Кроме стоимости товара можно требовать неустойку за просрочку требования потребителя. Просрочка отсчитывается с момента получения продавцом письменной претензии. Потребитель имеет право на неустойку в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки.

Немаловажно, что потребитель имеет право на взыскание морального вреда и штрафа от присужденной суммы. Допустим, штраф составляет 50% от суммы иска. Если сумма иска составляет 20 тысяч рублей, то плюсом к этой сумме идут денежные средства, которые суд обязан взыскать с продавца, - 10 тысяч рублей. Получается, что общая сумма иска - 30 тысяч рублей.

Тонкости подписания кредитного договора

Сейчас такое время, что практически любая дорогостоящая покупка осуществляется в кредит. Но перед тем как приобрести товар или услугу с помощью заемных средств, надо хорошенько оценить свои возможности. Кредит того стоит в случае, если необходимы средства на лечение, обучение, непредвиденные жизненные ситуации. Нужно помнить, что кредит - это деньги банка, которые нужно вернуть с определенными процентами и в срок.

Часто банки навязывают клиентам дополнительные услуги, например страховку. Многие не всегда понимают, что именно они застраховали. Изучите условия страховки и решите - нужна ли она вам. Возможно, стоит ее оформить, чтобы не перекладывать на родственников обязанность по погашению кредита в случае серьезных проблем со здоровьем у заемщика.

Но помните, что средства на страховку входят в сумму кредита, а значит, на них тоже начисляются проценты. Если сумма кредита составляет 50 тысяч рублей, а дополнительная страховка 10 тысяч рублей, то итоговая сумма кредита - 60 тысяч рублей. Соответственно проценты начисляются именно на эту сумму.

Перед тем как оформить кредит, необходимо внимательно ознакомиться с документами, которые банк дает на подписание. Согласно закону у потребителя есть 5 дней на изучение документов. Банк не имеет права включать в договор кредита ущемляющие права потребителя услуги.

Кредит подписывается на основании анкеты-заявления. Это самый первый документ, который банк дает на подписание. В анкете-заявлении указываются не только персональные данные, но и отдельные дополнительные условия. В анкете должна содержаться информация о возможности потребителя отказаться от услуг. У кредитной организации есть право предоставления кредита в двух вариантах: кредит с дополнительными условиями, но с меньшей процентной ставкой либо кредит без дополнительных условий, но с повышенной процентной ставкой. Практика показывает, что особой разницы между этими вариантами нет.

Бывает, специалисты кредитного отдела давят на людей. Они утверждают, если не будет подписан договор страхования, кредит не одобрят. Это неправда. Банк всегда заинтересован в выдаче кредита.

Если вы выбрали вариант со страховкой, но после подписания договора передумали, нужно помнить, что потребитель имеет право вернуть денежные средства, страховую премию по данной страховке в течение 5 рабочих дней. Необходимо обратиться в банк с заявлением о возврате суммы страховой премии. Причем нарушением прав потребителей на информацию является ситуация, когда в договоре написано, что с условиями страхования можно ознакомиться на сайте. Банк после заключения договора должен предоставить полную достоверную информацию о всех приобретаемых услугах. Для суда подпись под договором является абсолютным согласием со всем, что указано в документе. Доказать суду, что вы подписали кредитный договор, не зная о каких-то условиях, очень сложно.