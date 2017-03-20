24 марта проводится очередной Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению, объявленный общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России».

В Татарстане в этот день бесплатная юридическая помощь населению будет оказываться в приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан, в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», в приемной Общественной палаты РТ, в общественных приемных районных (городских) отделений партии «Единая Россия», а также в центрах бесплатной юридической помощи населению Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России в Казани, Альметьевске и Бугульме - всего в 56 пунктах в течение всего рабочего дня (в Казани с 9.00 до 17.00, в районах и других городах с 8.00 до 16.00).

В качестве консультантов выступят руководители и специалисты Министерства юстиции РТ, Прокуратуры РТ, аппарата Конституционного суда РТ, Управления Министерства юстиции РФ по РТ, Федеральной службы судебных приставов, адвокаты, нотариусы, члены Ассоциации юристов России.

Адреса общественных приемных можно найти на сайте Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России alrf16.ru.

Контактный телефон для справок 8 (843) 223-07-83, сообщает Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России.