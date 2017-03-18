Весенние школьные каникулы продлятся с 20 по 28 марта. Заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала о мероприятиях, запланированных для татарстанских школьников на время отдыха от уроков.

- Мы проводим мероприятия в период весенних каникул совместно с образовательными организациями. На сегодняшний день в республике насчитывается 86 учреждений дополнительного образования детей физкультурно-оздоровительного профиля, - пояснила Лариса Сулима.

По ее словам, запланировано проведение фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся образовательных организаций. Он стартует сегодня и продлится три дня на базе спортивного комплекса «Шинник» в Нижнекамском муниципальном районе. Туда приедут команды финалистов от каждого муниципального района республики.

Впервые Министерство образования и науки РТ проводит отдельную спартакиаду среди школьных спортивных клубов по 4 видам спорта: плавание, легкая атлетика, баскетбол и лыжные гонки (уже завершились). Спартакиада по плаванию пройдет с 24 по 25 марта. Представители школьных спортивных клубов (а именно около 400 школьников) будут соревноваться в Набережных Челнах на базе спорткомплекса «Дельфин».

С 27 по 28 марта в рамках этой же спартакиады состоятся соревнования по баскетболу в Спасском муниципальном районе в спортивном комплексе «Олимп». Количество участников - 300 - 350 школьников.

- Муниципальные районы создают все условия для пребывания там наших школьников. Все соревнования обязательно проходят с церемониями закрытия и открытия, вручением детям кубков, памятных медалей, благодарственных писем. Для ребенка очень важно принимать участие в подобных спортивных мероприятиях, поскольку он защищает честь своего района, организации и, конечно, пополняет портфолио школы, - подчеркнула Лариса Сулима.

27 марта в Нижнекамске состоится республиканский фестиваль юных барабанщиков среди юнармейцев кадетских школ. Участниками мероприятия станут воспитанники 15 республиканских школ.

С 21 по 25 марта на базе ГБУ ДО «Республиканский оздоровительно-образовательный центр «Костер» проходит школа «Телешик» для детей, которые любят снимать кино и социальные видеоролики. Количество участников - 100 человек.

Также в республике запланирована работа пришкольных лагерей, которой будут охвачены более 5 тысяч школьников.

Организованы учебно-тренировочные сборы для подготовки детей к всероссийским олимпиадам по таким предметам, как история, экология, обществознание. В дни школьных каникул продолжается республиканская олимпиада «Путь к Олимпу» по химии и английскому языку с общим количеством участников 390 человек. Кроме того, состоится республиканский турнир математических боев для учащихся 5 - 6-х классов.

В рамках реализации проектов «ЕГЭ без двоек», «ЕГЭ на пять с плюсом», «Шкала успеха», «Сто из ста» будут проведены тренировочные тестирования выпускников 9-х и 11-х классов, в которых примут участие 3500 школьников из Альметьевского, Нижнекамского, Лениногорского районов республики и Казани. Также в муниципальных районах будут проводиться занятия по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса.

С 26 марта по 1 апреля в Иннополисе состоится заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике, а 23 марта будет организовано досрочное проведение ЕГЭ по географии и информатике.