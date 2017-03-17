Казань вошла в число самых активных городов России, принимающих участие в акции «Час Земли».

25 марта с 20.30 до 21.30 состоится крупнейшая в мире экологическая акция «Час Земли-2017». Темой акции станет ответственное отношение человека к природе, слоган акции – «Меняй себя, а не планету», сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.



Руководителям всех органов власти, органам государственной власти Республики Татарстан, предприятиям и организациям, а также населению республики предложено присоединиться к акции и на один час отключить архитектурно-декоративную подсветку зданий, сооружений, освещение жилых помещений, электрические устройства, не связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан, а также принять иные меры, направленные на снижение потребления электроэнергии.



В 2016 году в акции приняли участие 172 страны и более 2 млрд человек. В России акцию поддержали 20 млн человек из разных городов. В Казани на время проведения акции была отключена архитектурно-художественная подсветка Музея-заповедника «Казанский Кремль», здания Кабинета Министров РТ, Государственного Совета РТ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева, IТ-парка. Акцию поддержала и мэрия Казани, отключив освещение зданий администраций районов и Казанской ратуши.



Акция проводится ежегодно в последнюю субботу марта по инициативе Всемирного фонда дикой природы и символизирует солидарность жителей различных государств в решении проблем энерго- и ресурсосбережения, улучшения экологической ситуации в планетарном масштабе. Традиционно в разных городах в поддержку Часа Земли пройдут велопробеги.



По данным природоохранной организации «Всемирный фонд дикой природы» (WWF) – Казань вошла в число самых активных городов России, принимающих участие в акции «Час Земли-2016».



«Час Земли» – международная экологическая акция, инициированная WWF в 2007 году, призывающая людей всего мира выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.