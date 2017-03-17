Устанавливаются причины смерти.

В Нижнекамске выясняют обстоятельства смерти 8-летней девочки. 15 марта девочка заболела ОРВИ с проявлением острой вирусной инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Педиатр местной поликлиники назначил ребенку лечение, но девочке лучше не стало. Через 2 дня она была госпитализирована в детскую больницу.



В больнице девочка находилась полтора часа. Было проведено часть исследований, но ребенок скончался. Причины смерти в настоящее время устанавливаются. По мнению лечащих врачей, смерть ребенка могла наступить в результате осложнения от вирусной инфекции.