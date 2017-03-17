К административному наказанию в виде штрафа в размере 650 тыс. руб. привлекло Татарстанское УФАС России ОАО ХК «Татнефтепродукт». Установлено, что холдинговая компания нарушила антимонопольное законодательство, установив монопольно высокую цену на бензин марки АИ-80.

Дело было возбуждено по факту повышения розничных цен на бензин АИ-80 на территории Республики Татарстан с 32,20 до 34,00 рублей за литр. По словам представителей ОАО ХК «Татнефтепродукт», причиной этого стало увеличение закупочных цен данного вида топлива.

Акционерное общество занимает доминирующее положение на рынке розничной реализации бензина в городе Казани. Следовательно, те его действия, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции или ущемлению интересов других хозяйствующих субъектов, выраженные в установлении, поддержании монопольно высокой или низкой цены товара, регулируются пунктом 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.