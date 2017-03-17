В городском этапе «Созвездия» приняли участие более 4,5 тысяч казанцев в возрасте от 5 до 21 года.

За призовые места участники боролись сразу в нескольких номинациях. Среди них «Театр моды», «Вокал-соло», «Хореография», «Вокальные ансамбли» и «Вокально-инструментальные ансамбли». Новинкой этого года стали: «Лучший текст к песне», «Лучший клип», «Лучшая песня для детей» и «Самая добрая песня». Последняя номинация приурочена проведению акции «Добрая Казань». В результате, лауреатами стали 143 коллектива и солиста. А гран-при получил танцевальный коллектив «Дорога из города». Об этом на официальном совещании в мэрии Казани сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

Особенно отметились на фестивале ведущие в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них 5-летний Иван Шуваров стал участников шоу «Лучше всех» на «Первом канале».

- «Созвездие» - это украшение культурной жизни Татарстана. Участников мы видим на международных конкурсах, на телевидении. Хочется сказать слова благодарности педагогам и родителям. На этом фестивале наши звездочки делают первые шаги. Сегодня нет такой школы, в которой не раскрывали бы талант ребенка с его творческой стороны. Ведь в учебных заведениях работают различные кружки, - прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.