В республиканском этапе конкурса «Учитель года» приняли участие 14 преподавателей из Казани. Все они были отмечены членами жюри.

Первое место на региональном этапе конкурса занял учитель математики казанского лицея-интерната №2 Алмаз Хамидуллин. Он поедет защищать честь республики на всероссийском уровне. Второе место досталось учителю физики 119 школы

Авиастроительного района Сергею Родыгину. А учитель физики татарско-русской школы №68 с углубленным изучением отдельных предметов Приволжского района Владимир Мишурин стал лауреатом конкурса. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил начальник Управления образования Ильсур Хадиуллин.

Другие казанские учителя стали победителями в различных номинациях. Так, «Педагогический дебют» удался сразу у трех участников конкурса из Казани. Первое место заняла учитель химии лицея №83 Приволжского района Ольга Бондарь. Второй оказалась учитель истории и обществознания школы №23 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района Анастасия Никифорова, а третьей – учитель немецкого языка гимназии №94 Московского района Наталья Гладкова.

«Лучшим учителем татарского языка и литературы» стала педагог гимназии №20 Советского района Гульназ Галиева. А номинация «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» принесла второе место воспитателю детского сада №66 Вахитовского района Гульназ Бадриева.

- Всегда приятно, когда наши учителя получают заслуженное признание и даже славу. То, что в числе победителей и лауреатов традиционно оказываются казанские преподаватели, говорит о том, что у них происходит постоянное повышение квалификации. И, конечно же, есть желание стать лучшими. Рядом с учителями чувствуется положительная энергетика и понимаешь, что они у нас самые лучшие, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.