5-летний Иван Шуваров в эфире «Первого канала» выступил в шоу «Лучше всех».

Героем программы «Лучше всех» стал юный казак и счастливый обладатель папахи, повелитель нагайки, лучший друг шашки и просто самый маленький казак в мире. Именно так представил 5-летнего Ивана Шуварова из Казани ведущий программы Максим Галкин. Ваня покорил зрителей своими казацкими поговорками. Также мальчик показал, как грустит и радуется казак и спел песню «Люба, братцы, люба». За это Шуваров и получил медаль «Лучше всех».