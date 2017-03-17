В прокуратуру начали поступать обращения и от вкладчиков других банков – пенсионеров и инвалидов, к примеру, от вкладчиков ПАО «Тимер Банк».

С заявлениями в прокуратуру РТ уже обратился 191 вкладчик Татфондбанка, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура РТ встала на защиту пострадавших вкладчиков ТФБ – пенсионеров и инвалидов.

По результатам проверок 24 иска направлены прокурорами 11 городов и районов: 5 исков в Бугульме, по одному иску в Набережных Челнах, Елабуге, Актанышском и Кукморском районах, по 3 иска в Ново-Савиновском и Советском, 5 исков в Вахитовском, по 1 иску в Приволжском и Московском районах Казани.

Вахитовский районный суд Казани рассмотрел и удовлетворил два иска прокурора о признании двоих пострадавших вкладчиками ПАО «Татфондбанк» и включении их в реестр обязательств для выплаты им компенсаций.

Между тем в прокуратуру начали поступать обращения и от вкладчиков других банков, не имеющих возможности защитить свои интересы самостоятельно, к примеру, от вкладчиков ПАО «Тимер Банк».

Для оптимизации работы прокуроров на места в электронном виде направлены образцы обращения вкладчиков в прокуратуру за защитой своих прав. Организовано взаимодействие с Министерством юстиции РТ и отделением Национального банка по РТ по вопросам оказания правовой помощи вкладчикам и подготовке документов для самостоятельного обращения в суды тех пострадавших вкладчиков ТФБ, кто по закону в состоянии сделать это самостоятельно.

«Прокурор РТ Илдус Нафиков еще раз обратил внимание прокуроров на необходимость активизации на местах работы по восстановлению прав пострадавших вкладчиков, не способных самостоятельно защищать свои права и законные интересы. Глава надзорного ведомства также потребовал от прокуроров добиваться реального исполнения судебных решений в кратчайшие сроки. Работа прокуратуры в данной сфере будет продолжена», – сообщил Руслан Галиев.