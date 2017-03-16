На встрече обсуждались вопросы сотрудничества по таким направлениям, как экологический, технологический и атомный надзор.

В Доме Правительства РТ состоялось совещание об итогах работы предприятий и организаций, поднадзорных Приволжскому управлению Ростехнадзора, по обеспечению промышленной и энергетической безопасности в 2016 году и задачах на 2017 год.

Рустам Минниханов и Алексей Алешин обсудили вопросы по сотрудничеству в области экологического, технологического и атомного надзора, сообщает пресс-служба Президента РТ.