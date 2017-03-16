Кирилл Кулаков стал начальником Казанского танкового училища. Появился соответствующий приказ Минобороны РФ, сообщает «Татар-информ». 

Отметим, что Кулаков Кирилл занимал в РТ должность заместителя начальника, полковника Казанского высшего военного командного училища (военного института). Указом Президента РТ награжден за большой вклад в воспитание и обучение высококвалифицированных военных специалистов медалью «За доблестный труд».