Бывший уже начальник училища Майстренко приказом министра обороны РФ зачислен в распоряжение начальника Главного управления кадров Минобороны.
Кирилл Кулаков стал начальником Казанского танкового училища. Появился соответствующий приказ Минобороны РФ, сообщает «Татар-информ».
Отметим, что Кулаков Кирилл занимал в РТ должность заместителя начальника, полковника Казанского высшего военного командного училища (военного института). Указом Президента РТ награжден за большой вклад в воспитание и обучение высококвалифицированных военных специалистов медалью «За доблестный труд».
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