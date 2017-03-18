В воскресенье в Казани прошел 6-й этап открытого Рапид-Гран-При Республики Татарстан по шахматам памяти В.Волошина.

За победу в турнире боролись 131 шахматист из Арска, Бугульмы, Высокой Горы, Зеленодольска, Кукмора, Набережных.Челнов, Чистополя, Казани, а также гости из Республики Марий Эл. Среди участников были 2 международных гроссмейстера, 1 международный мастер, 11 мастеров ФИДЕ и 42 кандидата в мастера спорта.

Победителем соревнований, которые проходили в 9 туров, стал выпускник Центральной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова, международный мастер Азат Шарафиев. «Серебро» завоевал этой же школы, мастер ФИДЕ Рамиль Файзрахманов. Третье призовое место – тоже у казанца, мастера ФИДЕ Виталия Родченкова.

На турнире определи и лучшего шахматиста среди ветеранов. В этой номинации победил 80-летний тренер шахматной школы им.Р.Г.Нежметдинова Равиль Газизов, а его ученик - Руслан Муртазин стал лучшим среди юниоров.