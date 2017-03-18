Сегодня у школьников начались весенние каникулы и продлятся они до 28 марта включительно.

В преддверии каникул в школах города были проведены родительские собрания и беседы с детьми по профилактике правонарушений. В них приняли участие и сотрудники ГИБДД и инспекции по делам несовершеннолетних. Вопрос особой важности – безопасность детей на водоемах. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города сообщил начальник Управления образования Ильсур Хадиуллин.

В период каникул в 142 образовательных учреждениях будут работать лагеря. Их посетят около 5 тысяч детей. Смена продлится 7 дней.