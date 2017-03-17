К концу 2019 года около половины муниципальных услуг Казани можно будет получить в электронном виде.

Сейчас казанцы могут воспользоваться 11 муниципальными услугами. Среди них регистрация рождения и смерти, заключения брака, перевод жилого помещения в нежилое и некоторые другие. Всего за прошлый год электронные услуги были оказаны более 75 тысяч раз. В планах перевести в электронный вид и работу по зачислению в детские сады, выдаче архивных справок, выписок и копий документов. Также появится сервис «электронная очередь». Он позволит записываться на прием и видеть статус рассматриваемого обращения.

Об этом на деловом понедельнике в мэрии города рассказал начальник Управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов.