В Казани продолжается установка видеокамер во дворах многоквартирных домов.

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В этом году на 2 тыс. домах появятся видеокамеры. Всего такой системой безопасности оснастят 4143 многоэтажек. Под наблюдением будут находиться периметр дома, детская площадка и пункт сбора ТБО. На один дом придутся от 3 до 16 камер.

Установка системы пройдет в рамках реализации проекта «Безопасный город» за счет инвесторов и без привлечения средств из бюджета республики и жителей города.

Об этом на деловом понедельнике в мэрии города рассказал начальник Управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов. Он также отметил, что установка камер коснется и социальных объектов.