Сегодня в большом читальном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан состоится встреча с заслуженной артисткой РСФСР, народной артисткой Татарстана Исламией Махмутовой.

Исламия Махмутова родилась 1 декабря 1943 года в деревне Верхнее Алькеево Алькеевского района Татарстана. Творческий путь начала в 1963 году в Татарском государственном республиканского передвижном театре. Актриса подарила зрителям больше 50 ярких ролей.

Вечер, посвященный творчеству известной артистки, соберет деятелей культуры и искусства, любителей литературы и театра, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ. Вход на мероприятие свободный. Начало в 17.00.