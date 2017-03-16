В первом матчем полуфинала плей-офф чемпионата России динамовки Каазани, ведя по сетам 2-0, уступили «Уралочке» - 2:3 в овертайме – 2:3 (25:19, 25:22, 19:25, 20:25, 12:15).
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