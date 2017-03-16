Казанский «Ак Барс» в шестом матче противостояния с омским «Авангардом» разбил соперника и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

В первом тайме казанцы сыграли вдохновенно, и на пятой минуте встречи Федор Малыхин реализовал численный перевес – 1:0. Омичи очнулись позже – первый бросок в створ наших ворот произошел лишь в середине первого периода.

Второй период развеял миф о непробиваемости Фурха: Секач, Лукоянов и Ткачев фактически решили исход матча и серии – 4:0.

В заключительном периоде казанцы забили еще одну шайбу – отличился Яруллин – 5:0.

Теперь 24 марта «Ак Барс» сыграет свой первый матч полуфинала Кубка Гагина в Магнитогорске.