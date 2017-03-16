Проект этого музея разрабатывается по предложению экспертов ЮНЕСКО.

Музей планируется открыть в историческом здании пожарного обоза Свияжского уезда. Эксперты ЮНЕСКО высказали мнение, что иконы свияжских храмов, которые сейчас хранятся в коллекции Государственного музея изобразительных искусств РТ, должны вернуться на свое историческое место – на остров-град Свияжск.

Также идут работы по созданию в Никольской церкви Свияжска Музея православия. Об этом рассказала Исполнительный директор Фонда «Возрождение», заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова на заседании Попечительского и Административного Советов Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан, которое состоялось в Казанском Кремле.