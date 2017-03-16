В понедельник в татарстанском региональном отделении «Единой России» обсудят актуальную проблему защиты пожилых людей от всевозможных мошенников.
На серьезный разговор за круглым столом приглашены представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций Республики Татарстан, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутаты Госсовета РТ, члены партии «Единая Россия», представители Прокуратуры РТ, МВД по РТ, Ассоциации юристов РТ, пенсионеры, пострадавшие от действий мошенников.
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