Сегодня, 18 марта, в нашем городе состоится первый Казанский поэтический фестиваль имени Евгения Боратынского.

Поэтический форум, посвященный дню рождения замечательного поэта, друга Пушкина, пройдет в гостеприимном Музее Е.А. Боратынского, который в этом году отмечает 40 лет со дня открытия.

В фестивале примут участие известные казанские поэты, а также свою программу

«Звучащая литература» представит гость из Москвы – ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», лауреат премии «Тэфи», Царскосельской художественной премии и Премии Правительства РФ в области СМИ Павел Крючков.

Вход на фестиваль свободный