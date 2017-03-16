20 марта в Доме Дружбы народов Татарстана пройдет финал Конкурса красоты и таланта «Краса Узбекистана - 2017».

Этот конкурс в Казани проводится во второй раз. После отборочных туров в финал вышли 7 узбекских девушек, проживающих в Татарстане. Именно они будут бороться за звание «Краса Узбекистана-2017». Победительница конкурса представит свою страну на Международном студенческом конкурсе красоты и таланта «Жемчужина мира 2017».

Как сообщает Информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана, организаторы конкурса - Национально-культурная автономия узбеков РТ и региональная общественная организация «Молодежь из Республики Узбекистан в РТ».