Молодежный музыкальный патриотический фестиваль «Крымская весна» состоялся сегодня в НКЦ «Казань». Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции, посвященной годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Народные акции в честь крымских событий проходят в Татарстане ежегодно. «Крымская весна» проводится по всей России, каждый регион проводит ее в своем формате. Как отметила заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, можно по-разному служить своему Отечеству: защищать границы, укреплять своим трудом его мощь и силу, можно интеллектом, знаниями и учебой приближать лучшее будущее, а можно прославлять свою Родину в песнях – и фестиваль посвящен именно этому.

«Сегодня у Татарстана очень много связей с Крымом, и они очень плотные. И это не только крымские татары, но и все народы, которые проживают на территории Республики Крым. Это и научные связи, и обмен студенческими кадрами, это и духовные связи, и культурные», – сказала Римма Ратникова. Она выразила уверенность в том, что Керченский мост станет новой артерией, которая даст обновленную жизнь Крыму.

«Последние три года мы с семьей отдыхаем в Крыму, и я вижу, что там еще очень много проблем, которые требуют особого внимания. Но я думаю, что это все разрешимо, главное, что народ там готов к полнокровной российской жизни», – сказала Римма Ратникова.

Нынешний фестиваль прошел по инициативе Лиги студентов РТ при поддержке других молодежных и патриотических организаций.

«Студенты языком творчества выражают любовь к своей Родине. Мы поем о любви к стране и, в частности, о любви к Крыму. Крымский элемент так или иначе присутствует, потому что сегодня на сцене будут выступать в том числе студенты из Крыма», – сказал руководитель студенческого союза Татарстана Элькин Искендеров.

В фойе НКЦ «Казань» были организованы выставка картин художников Крыма и фотовыставка «Многоликий Татарстан», сообщает ИА «Татар-информ».

В рамках фестиваля состоялась акция «Литературная карта России для молодежи Крыма». Каждый пришедший на фестиваль мог подарить книгу о Республике Татарстан для передачи в библиотеки Крыма. Академией творческой молодежи Татарстана была организована возможность отправить открытку в Крым перед началом фестиваля.